По информации источника, португальский клуб может рассмотреть вариант с покупкой колумбийца у петербуржцев только в случае ухода Виктора Дьекереша, которым, по информации СМИ, интересуется "Челси".
Сине-бело-голубые не отдадут 27-летнего форварда за менее чем 20 миллионов евро, портал Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов. Контракт Матео с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Кассьерра забил 24 гола в 34 матчах во всех турнирах, форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ с 21 забитым мячом.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра может перейти в "Спортинг"
Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра может перейти в лиссабонский "Спортинг".
Фото: ФК "Зенит"