"Думаю, до такого провала, как при немцах, не дойдет. Галактионов умеет ставить дисциплину и вообще объяснять свои требования. Так что до того, что было два года назад, не дойдёт", – цитирует Евсеева Metaratings.
Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив" осенью 2022 года. В сезоне-2022/23 "железнодорожники" заработали 45 очков и заняли восьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2023/24 - заработали 53 очка и заняли четвёртое место в турнирной таблице. Этим летом из команды ушли многие ведущие игроки, в частности, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Артём Дзюба и другие.
Евсеев - о "Локомотиве": при немцах был провал, сейчас до такого не дойдет
Бывший футболист и тренер Вадим Евсеев поделился своим мнением о текущей обстановке в московском "Локомотиве".
Фото: Global Look Press