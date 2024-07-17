"Я всегда буду благодарен "Краснодару" и лично Сергею Николаевичу за все, что они сделали для меня. Клуб дал мне возможность играть в большом футболе. "Краснодар" - мой родной клуб, но наши пути разошлись. За все благодарен им", — приводит слова Волкова "РБ Спорт".
Сергей Волков является воспитанником академии клуба "Краснодар". За основной состав команды правый защитник сыграл 73 матча (в среднем, 71,9 мин. за игру), в которых забил два гола, отдал восемь голевых передач, получил семь жёлтых и одну красную карточки. По сообщениям СМИ, сумма компенсации за переход 21-летнего футболиста в клуб из Санкт-Петербурга составила 5 млн евро.
Сергей Волков: всегда буду благодарен Галицкому, но наши пути разошлись
Защитник "Зенита" Сергей Волков высказал своё мнение о "Краснодаре", из которого ушёл этим летом.
Фото: ФК "Зенит"