Деменко: оборонительная линия "Краснодара" нуждается в усилении

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Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко считает, что "быкам" необходимо усилить оборонительную линию.
Фото: GETTY IMAGES
"Какая линия у "Краснодара" действительно нуждается в усилении? Оборонительная. В атакующих действиях команды мы видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы", - цитирует Деменко Metaratings.

Сегодня, 17-го июля, "Краснодар" объявил о переходе центрального защитника "Сан-Паулу" Диего Косты - игрок подписал контракт с клубом до конца сезона-2028/2029. В Суперкубке России команда Мурада Мусаева уступила петербургскому "Зениту" со счётом 2:4 - по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России, а "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата.

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

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