Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
3 - 2 3 2
АкронЗавершен
Крылья Советов
0 - 3 0 3
ЗенитПерерыв
Динамо
20:00
ФакелНе начат
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Арсенал Тула
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Малафеев: ожидаю, что чемпионат будет насыщенным и конкурентным, как и прошлый

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от нового сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Ожидаю, что чемпионат будет насыщенным и конкурентным, как и прошлый. Прошлогодний чемпионат продемонстрировал, что в российской лиге не существует однозначных фаворитов, а каждая команда может неожиданно изменить исход турнира", - цитирует Малафеева "Чемпионат".

После 29-го тура РПЛ сезона-2023/2024 московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые потерпели поражение от "Краснодара" на выезде (0:1), а сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стали чемпионами России в шестой раз кряду. Команда Марцела Лички расположилась на третьей строчке с 56-ю очками, а южане заняли второе место, набрав такое же количество очков.

Вячеслав Малафеев Зенит Динамо Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится