"Ожидаю, что чемпионат будет насыщенным и конкурентным, как и прошлый. Прошлогодний чемпионат продемонстрировал, что в российской лиге не существует однозначных фаворитов, а каждая команда может неожиданно изменить исход турнира", - цитирует Малафеева "Чемпионат".
После 29-го тура РПЛ сезона-2023/2024 московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые потерпели поражение от "Краснодара" на выезде (0:1), а сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стали чемпионами России в шестой раз кряду. Команда Марцела Лички расположилась на третьей строчке с 56-ю очками, а южане заняли второе место, набрав такое же количество очков.
Малафеев: ожидаю, что чемпионат будет насыщенным и конкурентным, как и прошлый
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от нового сезона.
Фото: ФК "Зенит"