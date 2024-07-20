"Похоже, что сказка про Сперцяна повторяется. Эдик никуда не уедет. Его представители опять его подводят! Какая объективная стоимость Сперцяна? Сейчас он стоит не более десяти миллионов евро", - цитирует Корнеева Metaratings.
В сезоне-2023/2024 Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" во всех турнирах 33 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 "быки" сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Корнеев: Сперцян никуда не уедет, его представители опять его подводят
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не перейдёт в европейский клуб этим летом.
Фото: ФК "Краснодар"