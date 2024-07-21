Как утверждает источник, форвард Джон Кордоба хочет покинуть "Краснодар". Сообщается, что 31-летний игрок попросил руководство российского клуба отпустить его из команды.
Нападающий сборной Колумбии перебрался в Россию летом 2021 года. Его контракт с "быками" истекает в конце июня 2025 года. В прошлом сезоне футболист провел за краснодарцев 32 матча, забил 18 мячей и 6 раз ассистировал на гол партнерам.
На Кубке Америки, который прошел этим летом в США, колумбиец оформил 2+2 по системе гол плюс пас в 6 играх и завоевал серебряные медали турнира.
Источник: Legalbet
Источник: нападающий Кордоба попросил руководство "Краснодара" отпустить его из клуба
Форвард сборной Колумбии Джон Кордоба не хочет возвращаться в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"