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Источник: нападающий Кордоба попросил руководство "Краснодара" отпустить его из клуба

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Форвард сборной Колумбии Джон Кордоба не хочет возвращаться в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает источник, форвард Джон Кордоба хочет покинуть "Краснодар". Сообщается, что 31-летний игрок попросил руководство российского клуба отпустить его из команды.

Нападающий сборной Колумбии перебрался в Россию летом 2021 года. Его контракт с "быками" истекает в конце июня 2025 года. В прошлом сезоне футболист провел за краснодарцев 32 матча, забил 18 мячей и 6 раз ассистировал на гол партнерам.

На Кубке Америки, который прошел этим летом в США, колумбиец оформил 2+2 по системе гол плюс пас в 6 играх и завоевал серебряные медали турнира.

Источник: Legalbet

Джон Кордоба Краснодар
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