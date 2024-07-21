Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
20:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
18:00
ТорпедоНе начат

Спортдир "Оренбурга" сообщил, что Хорди Томпсон получил рецидив травмы и будет отсутствовать минимум месяц

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Хорди Томпсона.
Фото: ФК "Оренбург"
"У Томпсона рецидив травмы. Будем лечить. Месяц точно его не будет", - цитирует Андреева "Матч ТВ".

Хорди Томпсон перешёл в "Оренбург" из чилийского "Коло-Коло" зимой 2024 года на правах аренды, а в летнее трансферное окно оренбуржцы выкупили права на игрока за 1,2 миллионов евро. Полузащитник провёл за "Оренбург" во всех турнирах 12 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Оренбург Хорди Томпсон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится