"У Томпсона рецидив травмы. Будем лечить. Месяц точно его не будет", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Хорди Томпсон перешёл в "Оренбург" из чилийского "Коло-Коло" зимой 2024 года на правах аренды, а в летнее трансферное окно оренбуржцы выкупили права на игрока за 1,2 миллионов евро. Полузащитник провёл за "Оренбург" во всех турнирах 12 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Спортдир "Оренбурга" сообщил, что Хорди Томпсон получил рецидив травмы и будет отсутствовать минимум месяц
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Хорди Томпсона.
Фото: ФК "Оренбург"