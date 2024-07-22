"Ян Дапо станет игроком "Динамо" Махачкала. Срок? "3+1", — передает слова Ратковицы Sport24.
21-летний Ян Дапо играет на позиции левого защитника. Игрок выступает за клуб из чемпионата Словении - "Домжале". В прошедшем сезоне он принял участие в 33 матчах (в среднем, 61,7 мин. за игру), забил 3 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки. Его действующий контракт рассчитан до 31 мая 2025 года.
Также на счету Яна Дапо 3 игры за молодёжную сборную Словении. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.
Словенский защитник Ян Дапо пополнит состав махачкалинского "Динамо"
Младен Ратковица, представитель словенского защитника Яна Дапо, сообщил, что его клиент пополнит состав махачкалинского "Динамо".
Фото: Sportida