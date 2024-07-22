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Словенский защитник Ян Дапо пополнит состав махачкалинского "Динамо"

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Младен Ратковица, представитель словенского защитника Яна Дапо, сообщил, что его клиент пополнит состав махачкалинского "Динамо".
Фото: Sportida
"Ян Дапо станет игроком "Динамо" Махачкала. Срок? "3+1", — передает слова Ратковицы Sport24.

21-летний Ян Дапо играет на позиции левого защитника. Игрок выступает за клуб из чемпионата Словении - "Домжале". В прошедшем сезоне он принял участие в 33 матчах (в среднем, 61,7 мин. за игру), забил 3 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки. Его действующий контракт рассчитан до 31 мая 2025 года.

Также на счету Яна Дапо 3 игры за молодёжную сборную Словении. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.

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