"Россия? Все возможно, но пока ничего конкретного. До сентября все может произойти", - цитирует Визуете "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что защитник испанской "Альмерии" Сесар Монтес может перейти в московское "Динамо". В прошлом сезоне Сесар Монтес провёл за испанскую "Альмерию" во всех турнирах 22 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего центрального защитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Агент защитника "Альмерии" Монтеса: переход в Россию? До сентября все может произойти
Футбольный агент Серхио Визуете, представляющий услуги защитника "Альмерии" Сесара Монтеса, высказался о возможном переходе игрока в российский клуб.
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