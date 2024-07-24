"Я не согласен с тем, что "Зениту" уже можно отдавать чемпионство. Ну как можно отдать команде чемпионство после первого тура? Люди увидели Суперкубок? Ну и что, все может поменяться, даже качество игры. Мы еще с ними не играли. В 28-м туре посмотрим, можно будет считать их чемпионами или нет", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В матче за Суперкубок России команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" со счётом 4:2, а в первом туре РПЛ на выезде разгромила самарские "Крылья Советов" со счётом 4:0.
Во втором туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с казанским "Рубином". Сине-бело-голубые сыграют в одной группе Кубка России с "Рубином", "Факелом" и "Акроном".
Нападающий "Ростова" Голенков: не согласен с тем, что "Зениту" уже можно отдавать чемпионство
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Ростов"