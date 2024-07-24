Нападающий "Ростова" Голенков: не согласен с тем, что "Зениту" уже можно отдавать чемпионство

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Ростов"
"Я не согласен с тем, что "Зениту" уже можно отдавать чемпионство. Ну как можно отдать команде чемпионство после первого тура? Люди увидели Суперкубок? Ну и что, все может поменяться, даже качество игры. Мы еще с ними не играли. В 28-м туре посмотрим, можно будет считать их чемпионами или нет", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В матче за Суперкубок России команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" со счётом 4:2, а в первом туре РПЛ на выезде разгромила самарские "Крылья Советов" со счётом 4:0.

Во втором туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с казанским "Рубином". Сине-бело-голубые сыграют в одной группе Кубка России с "Рубином", "Факелом" и "Акроном".

Ростов Егор Голенков Зенит
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