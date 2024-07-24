По информации источника, краснодарский клуб предложил испанцам 3 миллиона евро за 29-летнего уругвайца 3 миллиона евро, но "Мальорка" готова расстаться со своим футболистом не менее чем за 5 миллионов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона.
Гонсалес начинал карьеру в аргентинском "Ривер Плейте", до переезда в Испанию он выступал за "Пеньяроль". В прошлом сезоне защитник принял участие в 39 матчах за "Мальорку", забил три гола и сделал одну голевую передачу. Также на счету у Джованни Гонсалеса 17 игр в составе национальной команды Уругвая. В 2020 году игроком интересовался петербургский "Зенит".
Источник: Marca
Marca: "Краснодар" хочет купить защитника сборной Уругвая
"Краснодар" планирует приобрести правого защитника сборной Уругвая и испанской "Мальорки" Джованни Гонсалеса.
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