"Если он думает о "Зените" и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как нужно дальше делать! А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: "Тренируйся [с основой], пока все не решится". Не знаю, как все было на самом деле, - но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги?" - сказал Тихонов.
По информации СМИ, после проигранного матча красно-белых с "Оренбургом" (0:2) главный тренер Деян Станкович провёл разговор с Александром Соболев по поводу его невыразительной игры с оренбуржцами. Центрфорвард вышел с первых мину и сделал только один удар в створ ворот до того, как его убрали с поля на 68-й минуте. Как уточнили в прессе со ссылкой на источник, Соболев ответил Станковичу, что его мысли заняты потенциальным переходом в "Зенит". После этого руководство клуба отстранило игрока от тренировок с первой командой.
Этим летом Соболев может перейти в петербургский "Зенит", сообщалось, что клубы пока не смогли прийти к согласию по поводу суммы трансфера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Александр забил 10 голов и сделал девять голевых передач в 34 матчах за красно-белых.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Тихонов: если Соболев думает о "Зените" и не может тренироваться, стоит ли ему платить зарплату?
Главный тренер красноярского "Енисея" и бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал информацию об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок.
Фото: ФК "Спартак"