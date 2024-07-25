"Прошли только первые матчи, "Зенит" на эмоциях очень хорошо начал. Надо смотреть, как все будет продолжаться. Смотрится команда неплохо, но как будет получаться, когда соперник будет располагаться у своей штрафной, когда надо будет вскрывать соперника. Если "Динамо" стабильно станет так играть, как с Воронежем в первые 30 минут, то это точно конкурент в борьбе за первое место", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
После 29-го тура РПЛ в сезоне-2023/2024 московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре петербуржцы одержали домашнюю победу над "Ростовом" и стали чемпионом России в шестой раз подряд, так как московское "Динамо" на выезде потерпело поражение от "Краснодара" со счетом 0:1.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака одержала выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:0, а бело-голубые на своем поле оказались сильнее воронежского "Факела" (3:1). В матче за Суперкубок России сине-бело-голубые выиграли у "Краснодара" (4:2).
Широков: московское "Динамо" может стать конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков считает, что московское "Динамо" может составить конкуренцию петербуржцам в борьбе за чемпионство.
Фото: РФС