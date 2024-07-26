"Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в "Спартак". Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит как минимум. А если серьезно, пусть спортивный директор ответит: "Для чего этот трансфер? Кому выгоден? И чему Довбня может научить Селихова и Максименко?", - цитирует Салихову Sport24.
Вчера, 26-го июля, московский "Спартак" объявил о переходе голкипера Александра Довбни на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь провел за ярославский "Шинник" во всех турнирах 33 матча, пропустил 37 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах. 37-летний вратарь подписал контракт с клубом на один сезон.
Завтра, 28-го июля, команда Деяна Станковича сыграет в подмосковными "Химками" на выезде во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, что в 1-м туре красно-белые на выезде уступили "Оренбургу" со счётом 0:2. Этот матч был первым официальным для сербского специалиста в должности главного тренера красно-белых.
Салихова - о трансфере Довбни: надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в "Спартак"
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о переходе голкипера Александра Довбни.
Фото: ФК "Спартак"