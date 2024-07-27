"Я еще далек от игры уровня моего брата. Мне еще надо работать и работать", - цитирует слова Бакаева "РБ Спорт". Также он отметил, что они "не говорят о футболе, а общаются только на другие темы".
В Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 Солтмурад Бакаев провел 2 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В стан тольяттинцев игрок перешел 2 июля 2024 года из московской "Родины". Контракт Бакаева с "Акроном" заключен до 30 июня 2025 года.
Солтмурад Бакаев: я еще далек от игры уровня моего брата
Полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев высказался по поводу сравнений его игры с игрой брата - Зелимхана.
Фото: ФК "Акрон"