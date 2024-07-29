"Пока Барко оставляет приятное впечатление. Он заряжен, но все иностранцы в начале карьеры в РПЛ так играют. Нужно посмотреть, как он себя проявит во втором круге. Сначала легионеры из кожи вон лезут, показывают себя. У Барко есть потенциал. Это хороший трансфер для "Спартака", - сказал Наумов.
Эсекьель Барко присоединился к московскому "Спартаку" в это трансферное окно, перейдя из "Ривер Плейта". Через несколько дней после объявления трансфера атакующий полузащитник дебютировал в матче 2-го тура РПЛ против подмосковных "Химок". В начале второго тайма аргентинец забил свой первый мяч за красно-белых прямым ударом со штрафного. По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость новобранца московского клуба составляет 9 миллионов евро, контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: у Барко есть потенциал, это хороший трансфер для "Спартака"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил дебют новичка "Спартака" аргентинского атакующего полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"