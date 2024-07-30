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Агент Дюпина: Юрий отлично чувствует себя в "Краснодаре", он уже полностью адаптировался в новом клубе

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Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера "Краснодара" Юрия Дюпина, рассказал об адаптации своего клиента в команде.
Фото: ФК "Краснодар"
"Юрий отлично чувствует себя в "Краснодаре", он уже полностью адаптировался в новом клубе. Осталось только дождаться его дебюта на поле", - цитирует агента "РБ Спорт".

Голкипер Юрий Дюпин перешел в "Краснодар" из казанского "Рубина" этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь принял участие в 29-ти матчах, пропустил 35 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 9-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего вратаря в 500 тысяч евро, контракт Дюпина с южанами рассчитан до лета 2025 года.

Краснодар Юрий Дюпин
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