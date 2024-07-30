Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
Рубин
4 - 0 4 0
АкронЗавершен
Зенит
21:00
ФакелНе начат

Нагорных: "Локомотиву" причитается определенный процент по трансферу Миранчука в "Атланту"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Локомотив" получит выплату за полузащитника Алексея Миранчука по механизму солидарности после трансфера игрока в "Атланту Юнайтед".
Фото: Getty Images
"Нам причитается определенный процент по программе солидарности, так что мы должны получить", - сказал Нагорных.

В этот вторник Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в американский клуб из МЛС "Атланту Юнайтед". По информации журналиста Альфредо Педулла трансфер 28-летнего россиянина обошелся в 15 миллионов рублей, из которых три миллиона - это сумма бонусов. С Алексеем подписали контракт на три года.

Напомним, в итальянский клуб Миранчук перешел из "Локомотива", где футболист начинал свою профессиональную карьеру. Уточняется, что точный размер выплаты московскому клубу будет подсчитан ФИФА после проведения всех необходимых операций.

Источник: "Спорт Экспресс"

Атланта Юнайтед Алексей Миранчук Локомотив Юрий Нагорных
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится