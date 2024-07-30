"Нам причитается определенный процент по программе солидарности, так что мы должны получить", - сказал Нагорных.
В этот вторник Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в американский клуб из МЛС "Атланту Юнайтед". По информации журналиста Альфредо Педулла трансфер 28-летнего россиянина обошелся в 15 миллионов рублей, из которых три миллиона - это сумма бонусов. С Алексеем подписали контракт на три года.
Напомним, в итальянский клуб Миранчук перешел из "Локомотива", где футболист начинал свою профессиональную карьеру. Уточняется, что точный размер выплаты московскому клубу будет подсчитан ФИФА после проведения всех необходимых операций.
Источник: "Спорт Экспресс"
Нагорных: "Локомотиву" причитается определенный процент по трансферу Миранчука в "Атланту"
Московский "Локомотив" получит выплату за полузащитника Алексея Миранчука по механизму солидарности после трансфера игрока в "Атланту Юнайтед".
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