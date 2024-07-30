"Федор Чалов должен был прилететь сегодня, но, насколько знаю, этому помешало отсутствие рейсов. Завтра он будет в Салониках, чтобы завершить свой переход. Контракт на три года. Номер 9 свободен для него", — цитирует Кириакоса Sport24.
Ранее сообщалось, что ПАОК активирует в контракте 26-летнего форварда опцию выкупа за 3 млн евро. Сделка между всеми сторонами - греческим клубом, армейцами и нападающим - согласована. Действующее соглашение между Чаловым и ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 11 млн евро.
Вице-президент ПАОКа - о переходе Чалова: контракт на три года. Номер 9 свободен для него
Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос поделился деталями предстоящего трансфера нападающего ЦСКА Федора Чалова в греческий клуб.
Фото: "Матч ТВ"