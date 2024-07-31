Сообщается, что, несмотря на желание "Зенита", Вендел всё ещё может перейти в турецкий "Галатасарай". Если у сине-бело-голубых получится сохранить у себя в команде Вендела, то они будут готовы в середине августа продолжить переговоры по трансферу Клаудиньо, которого хочет приобрести бразильский "Фламенго".
Ранее появлялась информация, что "Зенит" отпустит Вендела только за 60 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость Вендела в 20 млн евро, а рыночную стоимость Клаудиньо - в 18 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Зенит" готов отпустить Клаудиньо в Бразилию, если удастся сохранить Вендела
По информации СМИ, петербургский "Зенит" отпустит Клаудиньо в Бразилию, если клубу удастся сохранить Вендела.
Фото: ФК "Зенит"