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Источник: "Зенит" готов отпустить Клаудиньо в Бразилию, если удастся сохранить Вендела

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По информации СМИ, петербургский "Зенит" отпустит Клаудиньо в Бразилию, если клубу удастся сохранить Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что, несмотря на желание "Зенита", Вендел всё ещё может перейти в турецкий "Галатасарай". Если у сине-бело-голубых получится сохранить у себя в команде Вендела, то они будут готовы в середине августа продолжить переговоры по трансферу Клаудиньо, которого хочет приобрести бразильский "Фламенго".

Ранее появлялась информация, что "Зенит" отпустит Вендела только за 60 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость Вендела в 20 млн евро, а рыночную стоимость Клаудиньо - в 18 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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