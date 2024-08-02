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Ринат Билялетдинов: если не брать Баринова, то я не вижу лидера в "Локомотиве"

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Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался по поводу поисков лидера в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Если не брать Баринова, то я не вижу лидера в "Локомотиве". Сейчас команда ровная. Кто-то созревает для лидера, но я не хочу публично делать рекламу каким-то футболистам. Я не сорю эпитетами и авансами", - сказал Билялетдинов.

В это летнее трансферное окно ряды "Локомотива" покинули игроки основного состава - лучший ассистент РПЛ прошлого сезона Максим Глушенков и Антон Миранчук. На старте нового сезона подопечные Михаила Галактионова одержали победу над тольяттинским "Акроном" (3:2), во 2-м туре команда уступила "Динамо" в московском дерби 1:3. В следующей игре "Локомотив" встретится с грозненским "Ахматом".

Источник: Legalbet

Ринат Билялетдинов Локомотив Дмитрий Баринов
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