"Латышонок пришёл и сразу прибавил уверенности сзади. То же самое и Лунёв в "Динамо". Когда хороший вратарь сзади, команда чувствует себя уверенно. У "Динамо" с "Локомотивом" вышло десять воспитанников, но если бы не игра Андрея Лунёва, счёт был бы другим", - заявил Сафонов.
"Зенит" и "Динамо" - единственные две команды РПЛ, которым удалось набрать максимум очков по итогам 2-х туров чемпионата. Москвичи переиграли воронежский "Факел" и "Локомотив" с одинаковым счетом (3:1). Сине-бело-голубые одолели "Крылья Советов" и "Рубин" (оба матча - 4:0).
В 3-м туре РПЛ "Динамо" сыграет в гостях с "Акроном", а "Зенит" примет на своем поле "Ростов". Друг с другом команды встретятся 10-го августа в Санкт-Петербурге в рамках 4-го тура Премьер-лиги.
Источник: Metaratings
Агент Сафонов: Латышонок пришёл и сразу прибавил "Зениту" уверенности сзади. То же самое и Лунёв в "Динамо"
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлением от игры голкиперов "Зенита" и "Динамо" Евгения Латышонка и Андрея Лунева на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"