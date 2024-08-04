"Главной целью "Оренбурга" является сохранение прописки в РПЛ, но также можно говорить о борьбе за высокие места. Что касается борьбы с "Зенитом", то с ними нужно просто играть", - цитирует Башича "Чемпионат".
Напомним, что в 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0, а во 2-м туре сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). По итогам прошлого сезона команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 31 очко.
Сегодня, 4-го августа, оренбуржцы сыграют на выезде с московским ЦСКА в 3-м туре РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.
Полузащитник "Оренбурга" Башич - о целях команды: можно говорить о борьбе за высокие места
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Оренбург"