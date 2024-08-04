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Гаджиев: отдельные ошибки простительны, но когда получается предвзятое судейство, это недопустимо

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в игре против "Пари НН" в 3-м туре РПЛ (0:1).
Фото: Чемпионат.com
- Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, но когда получается серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо.

Напомним, матч 3-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" Махачкала и "Пари НН" завершился победой гостей со счетом 0:1. На 60-й минуте защитник махачкалинцев Муталип Алибеков был удален с поля за вторую желтую карточку. На 81-й минуте главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил в ворота хозяев поля 11-метровый, с которого нижегородцами и был забит победный мяч.

Источник: "Чемпионат"

Гаджи Гаджиев Динамо Мх Нижний Новгород
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