- Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, но когда получается серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо.
Напомним, матч 3-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" Махачкала и "Пари НН" завершился победой гостей со счетом 0:1. На 60-й минуте защитник махачкалинцев Муталип Алибеков был удален с поля за вторую желтую карточку. На 81-й минуте главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил в ворота хозяев поля 11-метровый, с которого нижегородцами и был забит победный мяч.
Источник: "Чемпионат"
Гаджиев: отдельные ошибки простительны, но когда получается предвзятое судейство, это недопустимо
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в игре против "Пари НН" в 3-м туре РПЛ (0:1).
Фото: Чемпионат.com