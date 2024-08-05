"Зенит" всех громит, но с одним только трансфером - Глушенковым. "Зенит" и так был силен, в лице Глушенкова он стал еще сильнее. По "Спартаку" пока трудно говорить. Но Барко уже забил шикарный гол, Маркиньоса увидим. У той и другой команды на скамейке еще человек 15. "Спартак" продолжает усиливаться, потому что на фоне такого "Зенита" нужно как-то подбираться", - цитирует Мостового "СЭ".
Новичок "Зенита" Максим Глушенков, перешедший летом из "Локомотива" за 6.3 миллиона евро, провел в составе своей новой команды 5 матчей, забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Помимо Глушенкова, сине-бело-голубые в летнее трансферное окно подписали голкипера Евгения Латышонка из "Балтики", защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также выкупили у "Локомотива" нападающего Вильсона Изидора.
Состав "Спартака" этим летом пополнил голкипер Александр Довбня из "Шинника", а также игроки группы атаки: Эсекьель Барко из "Ривер Плейта", Маркиньос из "Ференцвароша", Виллиан Жозе из "Бетиса" и Игорь Дмитриев из "Урала". В 3-м туре РПЛ красно-белые встретятся с "Крыльями Советов".
Мостовой: "Спартак" продолжает усиливаться, потому что на фоне такого "Зенита" нужно как-то подбираться
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе "Спартака" и "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: "Матч ТВ"