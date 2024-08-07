Европейские клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну. Как сообщает Metaratings, В услугах игрока заинтересован "Наполи". Чемпионы Италии позапрошлого сезона были готовы рассмотреть кандидатуру Сперцяна в случае, если команду покинет кто-то из лидеров.
По данным источника, Рафаэла Пимента, агент полузащитника "Краснодара", предлагала услуги Эдуарда Сперцяна ряду европейских клубов. Сообщается, что игрок может не покинуть "Краснодар" до зимы. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Сперцяну со стороны французского "Ланса". Клуб Лиги 1 оказался не готов удовлетворить запрос "Краснодара", который составлял 18 миллионов евро.
Metaratings: "Наполи" хотел подписать Сперцяна. Полузащитник может остаться в "Краснодаре" до зимы
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян привлек внимание итальянского "Наполи".
Фото: официальный сайт "Краснодара"