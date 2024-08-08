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Игрок "Пари НН" Царукян: "Зенит" на две-три головы сильнее любой команды, это идёт во вред РПЛ

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Атакующий хавбек "Пари Нижнего Новгорода" Валерий Царукян высказал мнение о гегемонии петербургского "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Они доминируют, на две-три головы сильнее любой команды. Возможно, это идёт во вред лиге, - передаёт слова Царукяна "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги в течение шести последних сезонов. В текущем сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые одержали сухие разгромные победы во всех трёх стартовых матчах чемпионата России - 4:0 на выезде с "Крыльями Советов", 4:0 на выезде с "Рубином", 5:0 на своём поле с "Ростовом" - и возглавляют турнирную таблицу с 9 набранными очками.

Нижний Новгород Зенит Валерий Царукян
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