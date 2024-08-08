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Булыкин: Угальде в последних матчах за "Спартак" выглядел просто великолепно. Станкович поверил в него

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде молодец, в последних матчах выглядел просто великолепно. Можно сказать, что парень раскрылся. Станкович поверил в него, а для игрока это очень важно. Думаю, слова поддержки от главного тренера играют большую роль", - сказал Булыкин.

Угальде присоединился к московскому "Спартаку" в январе 2024 года, во второй половине сезона-2023/24 костариканец не забил ни одного гола в рамках Российской Премьер-Лиги, ограничившись только одним забитым мячом в Кубке России. В текущем сезоне 22-летний форвард поразил ворота соперника четыре раза в четырех матчах.

После трех сыгранных туров красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. В 4-м туре подопечные Деяна Станковича примут на своем поле грозненский "Ахмат".

Источник: "РБ Спорт"

Манфред Угальде Спартак Дмитрий Булыкин
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