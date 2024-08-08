"Угальде молодец, в последних матчах выглядел просто великолепно. Можно сказать, что парень раскрылся. Станкович поверил в него, а для игрока это очень важно. Думаю, слова поддержки от главного тренера играют большую роль", - сказал Булыкин.
Угальде присоединился к московскому "Спартаку" в январе 2024 года, во второй половине сезона-2023/24 костариканец не забил ни одного гола в рамках Российской Премьер-Лиги, ограничившись только одним забитым мячом в Кубке России. В текущем сезоне 22-летний форвард поразил ворота соперника четыре раза в четырех матчах.
После трех сыгранных туров красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. В 4-м туре подопечные Деяна Станковича примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: Угальде в последних матчах за "Спартак" выглядел просто великолепно. Станкович поверил в него
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"