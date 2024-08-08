"Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды – для меня нонсенс", — заявил Семин.
В конце прошлого сезона Антон Миранчук ушёл из московского "Локомотива", сейчас он находится в статусе свободного агента. Антон всю карьеру провёл в составе "железнодорожников", за это время он сыграл 217 матчей, в которых забил 51 гол. В 2018 году Антон Миранчук стал чемпионом России, тогда команду возглавлял Юрий Сёмин. В прошлом сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
В СМИ сообщали, что греческий ПАОК, куда недавно перешел российский нападающий Федор Чалов, может подписать и Миранчука, но только если продаст другого своего игрока.
Источник: "РБ Спорт"
Семин: для меня удивительно, что Антон Миранчук не может найти команду
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу статуса свободного агента полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"