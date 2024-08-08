- Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с "Зенитом". Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Вернблум — игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление.
После трех сыгранных туров в новом сезоне российской Премьер-лиги "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. Петербуржцы набрали 9 очков из 9 возможных и опережают московскон "Динамо" лишь по дополнительным показателям. Столичный ЦСКА на данный момент замыкает тройку лидеров, имея в своем активе 7 набранных баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Жирков: в ЦСКА не те игроки собраны, чтобы конкурировать с "Зенитом"
Экс-футболист сборной России Юрий Жирков не считает, что ЦСКА может составить конкуренцию "Зениту".
Фото: Чемпионат.com