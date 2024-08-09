"Предложение есть, но оно не единственное. Клуб с игроком вместе примут решение", - цитирует Брейдо Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в турецкий "Антальяспор". В прошлом сезоне аргентинец выступал на правах аренды за турецкий "Ризеспор" - нападающий отметился 11-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 35-ти встречах. В прошлом сезоне сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы итальянские клубы, а также команды из Южной Америки.
На счету нападающего 39 матчей в составе московского ЦСКА, 3 забитых гола и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,7 миллионов евро.
В ЦСКА подтвердили переговоры с "Антальяспором" по Гайчу
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб ведет переговоры с турецким "Антальяспором" по Адольфо Гайчу.
Фото: ПФК ЦСКА