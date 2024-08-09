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Transfer Nabzi: "Антальяспор" заинтересован в покупке у "Спартака" нападающего Николсона

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По информации СМИ, турецкий "Антальяспор" заинтересован в покупке этим летом у московского "Спартака" нападающего Шамара Николсона.
Фото: "Матч ТВ"
Сообщается, что руководство московского клуба согласны продать 27-летнего форварда примерно за 2 млн евро.

Красно-белые купили нападающего в январе 2022 года у бельгийского клуба "Шарлеруа" за 8 млн евро. Прошлый сезон на правах аренды Николсон провёл во французском "Клермоне" и за 28 матчей забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Срок действия контракта между ямайцем и "Спартаком" истекает 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

Российские трансферы Спартак Шамар Николсон Антальяспор
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