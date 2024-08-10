"Явного фаворита в этой встрече нет. ЦСКА при Николиче оставляет очень солидное впечатление. Он не поменял формацию, в которую играл Федотов. ЦСКА стал более контратакующей командой, более циничной. Нет высокого прессинга, а четкая направленность, как поймать соперника. В этом ЦСКА очень хорош", — цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Марко Николич возглавил ЦСКА 4 июня. Под его руководством московский клуб начал новый сезон в чемпионате России с двух побед (над "Пари НН" (3:0) и "Оренбургом" (5:1)) и одной ничьей (с "Ростовом" (0:0)). Также красно-синие потерпели поражение от "Краснодара" в 1-м туре Кубка России (0:1).
10 августа в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги "армейцы" на выезде снова сыграют с "быками". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Григорян: ЦСКА при Николиче стал более контратакующей, более циничной командой
Российский футбольный тренер Александр Григорян в преддверии матча между "Краснодаром" и ЦСКА поделился своими впечатлениями от изменений, произошедших в игре "армейцев".
Фото: "РИА Новости"