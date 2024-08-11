"Если Глушенков продолжит так же играть до 30 тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ. Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите - 1 гол в 4 матчах", - цитирует Тюкавина Sport24.
Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,3 миллионов евро. Нападающий отметился 8-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 6-ти встречах за петербургский клуб во всех турнирах. По итогам прошлого сезона Глушенков стал лучшим ассистентом российского чемпионата.
Константин Тюкавин в прошлом сезоне провел за бело-голубых во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 17 забитых голов и 10 голевых передач. Нападающий был признан лучшим игроком российского чемпионата по итогам сезона-2023/2024.
Тюкавин: Глушенков является главным кандидатом на приз лучшему игроку РПЛ, но я могу составить ему конкуренцию
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин назвал Максима Глушенкова главным кандидатом на приз лучшему игроку РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"