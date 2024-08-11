Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Ахмат2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Чайка
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен

Генич: Соболеву нужно проявить инициативу, сказать Станковичу, что он готов играть за "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с нападающим "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы не хотел думать, что все мосты у Соболева сожжены. До конца трансферного окна еще время есть. На месте Соболева можно настаивать на своем и продолжать играть в "Доту", но если ситуация не сдвинется, то ему нужно проявить инициативу. Сказать главному тренеру, что он готов играть за "Спартак". Прогнозирую, что Соболев останется в "Спартаке" как минимум до зимы", - сказал Генич.

Напомним, Александра Соболева по решению руководства московского клуба отстранили от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это случилось после того, как футболист признался главному тренеру Деяну Станковичу в том, что его мысли заняты переходом в петербургский "Зенит". В прессе писали, что Соболев этим летом может перейти к сине-бело-голубым, клубы вели переговоры, но трансфер на данный момент не состоялся. По данным источников, стороны не сошлись в цене за 27-летнего форварда.

Действующее трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 играх за "Спартак".

Источник: "РБ Спорт"

Константин Генич Спартак Александр Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится