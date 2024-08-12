"Где уровень лиги выше? Конечно, в РПЛ. Скорости, исполнители - даже не обсуждается. Могу отметить наших ребят. В принципе, все очень стараются. Я каждый день нахожусь в тренировочном процессе, вижу то, что ребята делают. Поэтому отмечу всех своих партнеров по команде", - заявил Ятимов.
26-летний вратарь Рустам Ятимов перешел летом в "Ростов" из клуба "Истиклол", в составе которого стал 4-кратным чемпионом Таджикистана. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 230 тысяч евро. В первых 4-х матчах в РПЛ Ятимов пропустил 7 мячей, 5 из которых - от "Зенита".
Помимо Ятимова, состав "Ростова" в летнее трансферное окно пополнили еще два вратаря. Из болгарского "Ботева" перешел вратарь Хидайет Ханкич, у "Зенита" был арендован голкипер Даниил Одоевский.
Источник: "РБ Спорт"
Голкипер "Ростова" Ятимов: в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Таджикистана
Новичок "Ростова" Рустам Ятимов поделился первыми впечатлениями от игры в российской Премьер-лиге.
Фото: официальный сайт "Ростова"