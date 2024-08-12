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Погребняк: "Зенит" на старте чемпионата слишком хорош. Латышонок пенальти тащит, а Глушенков забивает

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Обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Павел Погребняк оценил сине-бело-голубых на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Соглашусь, что "Зенит" на старте чемпионата слишком хорош. Отличная трансферная политика: Латышонок пенальти тащит, а Глушенков забивает. Прекрасный старт как для него самого, так и для команды", - сказал Погребняк.

После четырех сыгранных туров в турнирной таблице РПЛ петербургский клуб занимает первое место, набрав 12 очков и имея разницу забитых и пропущенных мячей 14:0. В последней игре 4-го тура против московского "Динамо" сине-бело-голубые одержали минимальную победу 1:0. Победный гол забил нападающий Максим Глушенков, этот мяч стал для новобранца петербуржцев девятым за шесть игр. Форвард динамовцев Муми Нгамалё имел возможность сравнять счет в концовке встречи, но не смог реализовать пенальти, Евгений Латышонок справился с ударом.

Московское "Динамо" осталось на втором месте с 9-ю набранными очками, столько же у "Локомотива", который располагается на третьей строчке.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Павел Погребняк
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