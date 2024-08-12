"Конечно. Выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез. Я уже еду!" - сыронизировал Евсеев, отвечая на вопрос журналиста.
Напомним, Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая по сентябрь 2023 года. Сегодня, 12 августа, "Факел" и Игорь Черевченко объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию. По информации журналиста Ивана Карпова, на вакантное место претендует нынешний наставник "Чайки" Дмитрий Пятибратов, он заявил, что клуб с ним не связывался. Сергей Ташуев, уволенный из "Факела" в апреле этого года, заявил о готовности снова работать в Воронеже.
После четырех туров РПЛ "Факел" набрал пока только одно очко, не одержав ни одной победы, команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Евсеев - о возвращении в "Факел": уже в поезде сижу. Я уже еду!
Бывший тренер "Факела" Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить воронежскую команду после ухода Игоря Черевченко.
Фото: "Чемпионат"