Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 2 0 2
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм

Евсеев - о возвращении в "Факел": уже в поезде сижу. Я уже еду!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер "Факела" Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить воронежскую команду после ухода Игоря Черевченко.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно. Выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез. Я уже еду!" - сыронизировал Евсеев, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая по сентябрь 2023 года. Сегодня, 12 августа, "Факел" и Игорь Черевченко объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию. По информации журналиста Ивана Карпова, на вакантное место претендует нынешний наставник "Чайки" Дмитрий Пятибратов, он заявил, что клуб с ним не связывался. Сергей Ташуев, уволенный из "Факела" в апреле этого года, заявил о готовности снова работать в Воронеже.

После четырех туров РПЛ "Факел" набрал пока только одно очко, не одержав ни одной победы, команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"

Факел Вадим Евсеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится