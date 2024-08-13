"Перед "Ахматом" задача - выигрывать в каждой игре. Ее нам поставил наш новый президент. Пока получается не очень, но надеемся, в дальнейшем будет лучше. Если более конкретно, то мы хотим стать первыми. Но, наверное, это не получится ни у кого. Поэтому цель - выиграть в каждой игре. В "Ахмате" много новичков, мы немножко меняем команду, какие тут могут быть задачи? Надо в каждом матче выходить и бороться за победу. Вот и все", - заявил Айдамиров.
Грозненский "Ахмат" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России после 4-х стартовых туров сезона. В активе подопечных Магомеда Адиева 3 набранных очка. Клуб из столицы Чечни уступил московскому "Локомотиву" (0:5), а также трижды сыграл вничью - с "Краснодаром" (1:1), "Оренбругом" и "Спартаком" (оба матча - 0:0).
В летнее трансферное окно состав команды пополнили 8 футболистов, без учета вернувшихся из аренд. В их числе защитники Александр Жиров из "Балтики" и Арсен Адамов из "Зенита".
С мая 2024-го года президентом футбольного клуба "Ахмат" является 18-летний Ахмат Кадыров. Кроме того, Кадыров-младший занимает пост министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.
Источник: Sport24
Айдамиров: задача "Ахмата" - выигрывать в каждом матче. Ее перед нами поставил президент клуба Ахмат Кадыров
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился задачами клуба на новый сезон РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"