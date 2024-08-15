"Думаю, что в борьбе за чемпионство "Зениту" никто не составит конкуренции. У "Краснодара" что?то не ладится, ЦСКА проиграл им в последнем туре, "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом". "Зенит" может проиграть сам себе в некоторых матчах, в остальном их никто не догонит и ничего не сделает", - цитирует Жиркова "Матч ТВ".
После 4-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков при разнице мячей 14:0. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с подмосковными "Химками", которые располагаются на 10-й строчке с четырьмя очками.
Вчера, 14-го августа, команда Сергея Семака одержала победу над казанским "Рубином" в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счетом 1:0. В 1-м туре сине-бело-голубые разгромили воронежский "Факел" со счетом 3:0. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет.
Жирков: в борьбе за чемпионство "Зениту" никто не составит конкуренции
Фото: ФК "Зенит"