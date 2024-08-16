"Если Сергей получит приглашение, то поедет. Но пока что приглашения не получали. С высокой долей вероятности он его не получит. Потому что европейские коллеги уже его получили", - приводит слова Каманцева "Матч ТВ".
В сентябре 2023 года Сергей Карасёв уже принимал участие в аналогичных сборах. Сергей Карасёв обслуживал матчи чемпионатов Европы 2016 и 2020 года, чемпионата мира 2018 года, Олимпийских игр 2016 года, Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Суперкубка УЕФА 2021 года.
Каманцев: Карасёв, скорее всего, не примет участие в судейских сборах УЕФА в 2024 году
Председатель судейского комитета и экспертно?судейской комиссии РФС Павел Каманцев сообщил, что российский арбитр Сергей Карасёв, скорее всего, не примет участие в судейских сборах УЕФА в 2024 году.
Фото: ФК "Динамо"