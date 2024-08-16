"Дружеские пощечины. Никаких подлостей, Карапузов и Боселли эмоционально зацепились в игровом эпизоде. Илич среагировал, отстранил обоих от следующей игры. Я думаю, что сами ребята поняли, что неправильно себя повели, потому что уважение к партнерам — это важно. Получается, наказали сами себя. Хотя они через две минуты пожали друг другу руки, конфликт минимальный", - цитирует Удальцова "СЭ".
Информация о драке между Хуаном Боселли и Владиславом Карапузовым в СМИ появилась в конце июля перед матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, который прошёл 27 июля в Нижнем Новгороде. Оба футболиста оказались вне заявки на матч с "армейцами". В итоге нижегородский клуб проиграл гостям со счётом 0:3. При этом Роман Орещук, агент Карапузова, в интервью опроверг сообщения о конфликте между игроками.
Спортивный директор "Пари НН" - о драке между Карапузовым и Боселли: дружеские пощечины, никаких подлостей
Спортивный директор нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о драке между Владиславом Карапузовым и Хуаном Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"