"Глушенков - открытие нового сезона? Он хорошо провел прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители еще сильнее. Но, бесспорно, он молодец, пусть продолжает в том же духе", - цитирует Кучаева "РБ Спорт".
Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,3 миллионов евро. Нападающий отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей в шести встречах за петербургский клуб во всех турнирах.
После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками. В 5-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с подмосковными "Химками", которые располагаются на десятой строчке с 4-мя очками.
Кучаев: не сказать, что Глушенков - открытие этого сезона
Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"