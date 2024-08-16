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Кучаев: не сказать, что Глушенков - открытие этого сезона

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Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков - открытие нового сезона? Он хорошо провел прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители еще сильнее. Но, бесспорно, он молодец, пусть продолжает в том же духе", - цитирует Кучаева "РБ Спорт".

Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,3 миллионов евро. Нападающий отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей в шести встречах за петербургский клуб во всех турнирах.

После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками. В 5-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с подмосковными "Химками", которые располагаются на десятой строчке с 4-мя очками.

Ростов Константин Кучаев Зенит Максим Глушенков
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