Как утверждает источник, Игорь Осинькин может быть уволен с поста главного тренера "Крыльев Советов" на следующей неделе. Сообщается, что его будущее в клубе может быть решено на заседании совета директоров самарцев. Отмечается, что одним из кандидатов на замену Осинькину является Сергей Юран.
Команда Осинькина потерпела четыре поражения и одержала одну победу в пяти матчах текущего сезона российской Премьер-лиги. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -8 (3:11).
Источник: "СЭ"
На следующей неделе Осинькин может быть уволен с поста главного тренера "Крыльев Советов"
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может покинуть клуб в ближайшее время.
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