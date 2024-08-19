Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
17:30
РубинНе начат
Динамо Мх
20:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
19:30
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
КомоНе начат

Максим Глушенков перенес операцию. Он будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Зенита" Максим Глушенков перенес операцию после травмы в матче 5-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: официальный сайт "Зенита"
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" был прооперирован после травмы полученной в матче 5-го тура чемпионата России с "Химками" (1:1). Напомним, у футболиста был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением. Глушенков был заменен на 26-й минуте игры.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых, период восстановления Глушенкова будет определен в ближайшие дни. Проходить наблюдение игрок будет на базе Газпром-Тренировочного центра.

Напомним, Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. На старте сезона футболист принял участие в 7-ми матчах за новый клуб во всех турнирах, в которых отметился 9-ю голами и 1-й голевой передачей. 24-го августа в рамках 6-го тура РПЛ "Зенит" сыграет со "Спартаком".

Максим Глушенков Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится