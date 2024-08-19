Нападающий санкт-петербургского "Зенита" был прооперирован после травмы полученной в матче 5-го тура чемпионата России с "Химками" (1:1). Напомним, у футболиста был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением. Глушенков был заменен на 26-й минуте игры.
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых, период восстановления Глушенкова будет определен в ближайшие дни. Проходить наблюдение игрок будет на базе Газпром-Тренировочного центра.
Напомним, Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. На старте сезона футболист принял участие в 7-ми матчах за новый клуб во всех турнирах, в которых отметился 9-ю голами и 1-й голевой передачей. 24-го августа в рамках 6-го тура РПЛ "Зенит" сыграет со "Спартаком".
Максим Глушенков перенес операцию. Он будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита"
Форвард "Зенита" Максим Глушенков перенес операцию после травмы в матче 5-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: официальный сайт "Зенита"