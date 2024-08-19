"Анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Скажу больше, что в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу "Оренбурга"… Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении, на мой взгляд, перешли черту нормальности", передаёт слова Каманцева "Чемпионат".
Матч 5-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Ростовом" и "Оренбургом" состоялась 17 августа в Ростове-на-Дону. Игра завершилась победой хозяев 3:2. "Ростов" отыгрался со счёта 0:2 и забил победный гол в компенсированное время. После финального свистка спортивный директор "Оренбурга" в интервью журналистам в нецензурной форме выразил недовольство судейством. Главным арбитром встречи был судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
Председатель ЭСК РФС - о матче "Ростов" - "Оренбург": никакой предвзятости в работе Безбородова не было
Председатель судейского комитета и Экспертно?судейской комиссии РФС Павел Каманцев дал свою оценку работе судейской бригаде в матче 5-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Оренбургом".
Фото: ФК "Ростов"