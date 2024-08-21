"На месте Антона я бы перешла в "Динамо" и радовалась бы жизни. Возможно, имеет смысл ехать в Европу, но никто не предлагает. Значит, надо выбирать другие варианты. "Динамо" сейчас хочет выиграть чемпионат или быть в призах. Тем более, что Миранчук - свободный агент и никому ничего не надо платить", - заявила Смородская.
Воспитанник "Локомотива" Антон Миранчук покинул команду в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт хавбека с "железнодорожниками" истек в конце прошлого сезона. По сообщениям СМИ, интерес к Миранчуку проявляли греческие клубы: "Олимпиакос", "Панатинаикос", АЕК и ПАОК.
Ранее о желании видеть Антона Миранчука в своей команде заявил главный тренер "Динамо" Марцел Личка. Наставник сборной России Валерий Карпин не включил Миранчука в расширенный список национальной команды на сентябрьские матчи. По словам тренера, для возвращения в сборную Миранчук должен найти себе новый клуб.
Источник: Metaratings
Смородская: на месте Миранчука я бы перешла в "Динамо" и радовалась жизни. Тем более, никому не надо платить
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о наилучшем, по ее мнению, варианте продолжения карьеры для полузащитника Антона Миранчука.
Фото: официальный сайт РПЛ