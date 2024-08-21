"Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол. При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России", приводят слова Дзюбы Sport24.
Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" с августа по ноябрь 2022 года выступал в чемпионате Турции за клуб "Адана Демирспор". За это время нападающий принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол и получил одну жёлтую карточку.
В конце мая у Дзюбы истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом". С того времени 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Дзюба согласился с Мостовым о необходимости играть в футбол для понимания нюансов
Бывший капитан сборной России Артём Дзюба оценил уровень судейства в чемпионате России.
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press