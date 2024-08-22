"Мы отталкиваемся от своей игры. Что будет у "Зенита" - это их проблемы. Мы должны думать о себе. Очень хочется прервать неудачную серию без побед в Петербурге", - сказал Умяров.
Центральный матч 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. Красно-белые подходят к игре с принципиальным соперником с исторической рекордной серией из пяти "сухих" матчей во всех турнирах. Ранее московский клуб показывал такой результат только в 1998 году. В составе петербуржцев из-за травм не смогут сыграть лучший бомбардир и лучший ассистент команды Максим Глушенков и бразильский полузащитник Вендел.
В настоящее время "Зенит" занимает первое место в таблице, набрав 13 очков после пяти игр, "Спартак" располагается на четвертой строчке с 10-ю набранными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Спартака" Умяров - об игре с "Зенитом": хочется прервать неудачную серию без побед в Петербурге
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча с "Зенитом", который состоится в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"